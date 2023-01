Mark Zuckerberg bientôt papa pour la troisième fois : adorable photo avec son épouse, le grand jour approche

Plus de dix ans de mariage

Mark Zuckerberg est en couple depuis 2003 et marié depuis 2012 à Priscilla Chan. Cette dernière qui, pour rappel, est aujourd'hui directrice d'une école et aussi à l'origine de la fondation Chan Zuckerberg Initiative, qui vise à faire "avancer le potentiel humain et promouvoir l'égalité dans des domaines comme la santé, l'éducation, la recherche scientifique et l'énergie". Il y a quelques années, elle acceptait d'en dire un peu plus sur son statut de "première dame de Facebook", pour la chaîne Today. Une réputation qui lui était souvent attribuée, alors qu'elle estimait simplement être "quelqu'un qui s'entraîne pour devenir médecin".