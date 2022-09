Mark Zuckerberg bientôt papa pour la troisième fois : une bonne nouvelle après sa grosse désillusion financière

Mark Zuckerberg avait une annonce importante à faire à ses abonnés sur Instagram mercredi 21 septembre : il va devenir papa pour la troisième fois !

En effet, le fondateur de Facebook a annoncé avec sa femme Priscilla Chan qu'ils attendaient une fille, alors qu'ils sont déjà parents de Maxima (6 ans) et August (5 ans). "Gros bisous. Heureux de vous apprendre que Max et August vont avoir une nouvelle petite soeur l'année prochaine !", a écrit l'entrepreneur de 38 ans en légende d'un adorable cliché de son couple."Awwwww ! Quelle merveilleuse nouvelle. Félicitations !", "Tellement tellement heureux pour toi et Priscilla", "De si merveilleuses nouvelles !", pouvait-on lire dans les commentaires.