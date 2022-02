Mark Zuckerberg perd 31 milliards de dollars en une journée, une chute historique !

On vous rassure tout de suite : même si Mark Zuckerberg a vu sa fortune chuter de 31 milliards de dollars en une nuit, tout va toujours bien pour lui, puisque les experts estiment qu'on trouverait encore près de 90 milliards de dollars sur son compte en banque. A 37 ans, le créateur de Facebook a simplement connu un revers inattendu et qui ne lui était encore jamais arrivé.

En effet, ce dernier mois, le réseau social le plus connu du monde, Facebook, a perdu près d'un million d'utilisateurs et les bénéfices ont reculé de 8%. De mauvaises performances qui n'ont pas été arrangées par l'annonce du "Metavers", la nouvelle idée de Mark Zuckerberg et qui piétine pas mal, obtenant 98% de ses revenus grâce à la publicité. La cote en Bourse a donc chuté brutalement de 200 milliards de dollars, entraînant une énorme perte d'argent pour son dirigeant qui en possède un gros pourcentage.

Il est donc désormais classé à la 12ème place des plus grosses fortunes mais n'a pas battu le record d'Elon Musk, qui avait perdu 35 milliards de dollars en quelques minutes en novembre dernier. L'ex-mari de Grimes avait demandé à ses abonnés s'il devait vendre 10% des parts de Tesla, entraînant là aussi une vraie dégringolade.

Son collègue, qui a lancé Facebook il y a désormais 18 ans, traverse depuis quelques années une passe assez difficile professionnellement. Après les accusations d'ingérence dans la victoire de Donald Trump et du Brexit, dont il a dû se défendre publiquement et qui ont écorné son image, il a souffert de la montée de Tik Tok. Ce réseau social chinois et très populaire chez les jeunes a fait beaucoup d'ombre à son juteux business. C'est notamment la première fois de son existence que Facebook perd des utilisateurs !

Heureusement, sur le plan personnel, tout semble aller pour celui qui avait été désigné plus jeune milliardaire de l'histoire : marié avec Priscilla Chan, une pédiatre sino-américaine, il a deux filles Maxima et August, nées en 2015 et 2017. Le couple s'était rencontré au début des années 2000 sur les bancs d'Harvard pour ne plus se séparer. Avec sa femme, le fondateur de Facebook a fait plusieurs dons importants pour la santé et l'éducation. Ils ont notamment ouvert une école en Californie.