Marlène Jobert défigurée dans un terrible accident de voiture : "La chirurgie esthétique m'a sauvé la vie"

L'homme de sa vie, elle le rencontre en 1976 en se rendant dans le cabinet de chirurgie-dentaire de Walter Green. Depuis, les deux ne se sont plus quittés. De leur amour vont naître deux filles, les jumelles Joy et Eva Green. À aujourd'hui 80 ans, la comédienne, à qui l'on prêtait des relations avec Johnny Hallyday et Valérie Giscard d'Estaing, est une conteuse à succès puisqu'elle a vendu plus de 15 millions de livres pour enfants à travers le monde. À côté de ça, elle a également sorti une biographie en 2014, Les Baisers du soleil.