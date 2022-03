Marlène (Mariés au premier regard) enceinte et "dans le mal" : elle annonce une mauvaise nouvelle

Mercredi 16 mars 2022, Marlène, candidate de Mariés au premier regard 2019 a appris une mauvaise nouvelle. La jolie brune qui est pacsée au charmant Sébastien et qui attend un enfant de lui, un petit garçon, vient d'apprendre qu'elle était malade.

Celle qui a été unie dans l'émission à Kevin, avec lequel elle était compatible à 82%, a annoncé être positive à la Covid-19 sur son compte Instagram. "Je vous donne un peu des nouvelles. Je pense que le plus dur a été fait hier. J'étais vraiment dans le mal", a-t-elle tout d'abord confié. Puis, la jolie brune a évoqué ses symptômes qui heureusement ne sont pas graves. Elle a raconté : "Grosse migraine, je ne tousse pas particulièrement. Je n'ai pas vraiment de symptômes en particulier mais j'étais vraiment fatiguée, faible, avec des courbatures et tout."

Marlène a même eu un peu de fièvre pendant la nuit "mais rien d'alarmant". "Je sentais qu'il y avait un truc bizarre donc je me suis faite tester en fin de matinée et voilà, positif", poursuit-elle. Et cette annonce a des conséquences vraiment pas marrantes pour la future maman car elle est actuellement en vacances. Elle ne va donc pas pouvoir réellement en profiter : "Ça me désole un peu étant donné que je suis en vacances. Je vais devoir rester à la maison et ne voir personne donc ça ce n'est pas très cool. Je ne vais pas me plaindre car je n'ai pas trop de symptômes." La jeune femme qui est assistante maternelle dans la vie a conclu avec une bonne nouvelle : "Il y a quelques jours, j'ai vu le baby et ça allait bien."

Marlène doit donc prendre son mal en patience et attendre de ne plus être porteuse de la Covid-19 pour reprendre une vie normale. Actuellement dans son deuxième trimestre de grossesse, elle a récemment avoué vivre parfois des moment difficiles : "Perso entre les oedèmes, le test du diabète gestationnel, la rhino et l'otite ça a été plutôt fatiguant. Comme quoi chaque grossesse est unique. Mon plus beau moment sentir notre bébé bouger pour la première fois c'était incroyable."