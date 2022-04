Marlène (Mariés au premier regard) enceinte : son baby bump dévoilé, une grande première !

Elle en a fait du chemin depuis sa participation à Mariés au premier regard, en 2019 ! Si elle avait fini célibataire après le tournage, la belle Marlène a fini par trouver sa moitié en la personne de Sébastien, rencontré grâce à Florian (vu dans Mariés au premier regard en 2017). Le couple est pacsé et attend son premier enfant. En effet, la jolie brune est enceinte ! Et pour la toute première fois, elle affiche son baby bump sans complexe !

Dimanche 10 avril 2022, Marlène se saisit de son compte Instagram afin de partager avec ses près de 80000 fidèles abonnés deux nouvelles photos, visiblement issues d'un shooting avec un professionnel. La future maman apparaît souriante et épanouie. Fière de porter la vie, elle pose délicatement ses mains au-dessus et en-dessous de son baby bump. Elle porte un pantalon noir, une brassière nude et un gilet en dentelle noir. Une tenue qui ne couvre pas son ventre déjà bien arrondi. Et c'est une grande première pour Marlène ! "Merci mon fils grâce à toi c'est la 1ère fois que j'aime montrer mon ventre", écrit-elle en légende.