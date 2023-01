Martin Fourcade démuni face à l'absence de neige : ces photos hors norme pour exprimer sa désolation

Papa pour la 3e fois, une naissance surprise !

Si Martin Fourcade se trouve restreint dans son envie de skier, il a largement de quoi s'occuper à la maison. L'ancien biathlète professionnel a tout récemment accueilli son troisième enfant, un garçon. Une naissance inattendue, sur laquelle il n'avait pas communiqué en amont, et qu'il a officialisée sur Instagram le 16 novembre dernier avec une adorable photo de lui en train de tenir la toute petite main de son nouveau-né. "Depuis hier nous sommes 8 milliards sur notre belle planète. 8 milliards d'êtres humains si différents et si proches. Bienvenue petit garçon. Bienvenue Hugo. Welcome my little boy", avait-il commenté en légende, recevant de très nombreux messages de félicitations, de Teddy Riner et Vianney, entre autres... "Merci pour tous vos messages", leur avait alors sobrement répondu l'heureux papa d'Hugo.