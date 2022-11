Martin Fourcade : Après la naissance de son fils, moment privilégié dans un lieu magique mais risqué avec ses filles

Comme on dit souvent, jamais deux sans trois et pour Martin Fourcade, cela est devenu réalité cette semaine avec la naissance de son troisième enfant. Véritable légende du biathlon, le quintuple champion olympique a laissé une trace indélébile dans l'histoire et au moment de sa retraite en 2020, il a pu s'arrêter avec le sentiment du devoir accompli. Surnommé l'Ogre catalan, le jeune retraité de 34 ans a pu passer à autre chose et il avait quelques idées en tête pour son après-carrière. Devenu président de la commission des athlètes pour les Jeux olympiques et paralympiques d'été de 2024, il occupe un poste important en vue d'un évènement qui devrait faire vibrer le monde entier.

À côté de son activité professionnelle, Martin Fourcade est également un homme épanoui, en couple depuis de longues années avec Hélène et déjà papa de deux filles, Manon (7 ans) et Inès (5 ans). Mais depuis mercredi, la famille s'est agrandie, comme l'ancien sportif de haut niveau l'a annoncé sur son compte Instagram. "Depuis hier nous sommes 8 milliards sur notre belle planète. 8 milliards d'êtres humains si différents et si proches. Bienvenue petit garçon. Bienvenue Hugo. Welcome my little boy", a-t-il écrit pour accompagner une photo de son enfant lui tenant le doigt.

Martin Fourcade profite d'une superbe vue sur le lac d'Annecy

Après ce beau moment de joie, il a décidé d'emmener ses filles faire une balade dans les alentours d'Annecy, où la petite famille réside. Dans sa story (dont les photos sont disponibles dans le diaporama), il a publié de beaux clichés de cette journée en famille et ses abonnés sont curieux. "Beaucoup de questions sur ce lieu. Il s'agit de la grotte des Sarrasins au départ de Veyrier du Lac", écrit-il sur une première photo, avant de donner des conseils aux parents sur la seconde : "Cependant, à ne surtout pas prendre à la légère. Il y a un passage exposé ! À faire équipé avec un enfant". Il a également publié deux belles photos de cette journée avec ses filles Manon et Inès que l'on peut apercevoir. "Tellement cliché, mais tellement beau. Les petites aventures font les petits aventuriers", écrit-il.