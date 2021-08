Martin Fourcade en vacances : rare photo avec sa femme et ses deux filles

C'est l'un des plus grands sportifs français de la dernière décennie. Martin Fourcade, 32 ans, a tout gagné en biathlon. Véritable légende de son sport, le natif de Céret dans les Pyrénées-Orientales a pris une retraite bien méritée en mars 2020 après avoir dominé son sport de la tête et des épaules pendant plus de douze ans. Vainqueur de cinq médailles d'or olympiques, le sportif ne s'est pas contenté de briller dans son sport, il a également réussi à construire une belle et solide vie de famille avec Hélène Uzabiaga et ses deux filles, Manon (née en septembre 2015) et Inès (née en mars 2017).

S'il se fait plutôt discret sur sa vie privée, Martin Fourcade a fait un petit plaisir à ses fans en partageant une très belle photo de famille jeudi 19 août qui, malheureusement pour la petite famille, sonne la fin d'une belle période ! "Fin des vacances. À bientôt Pyrénées", écrit l'ancien champion qui n'hésite jamais à faire un trait d'humour. Visiblement très attaché à sa région natale, le champion olympique a posté une dernière photo avant le retour à la vie normale. Sur le selfie, on peut voir la famille au grand complet avec Manon, Inès et Hélène qui entourent Martin.

Les internautes adorent la petite famille

Un joli portrait de famille à la plage, avec la mer en arrière-plan qui a beaucoup plu aux 492 000 abonnés de Martin Fourcade puisqu'ils sont près de 75 000 à avoir aimé la publication en 24 heures. Les internautes sont littéralement tombés sous le charme de cette photo. "Mon dieu quelle belle famille", "Vous êtes trop choux la famille !" ou encore "Quelle magnifique famille". Tout le monde a adoré !