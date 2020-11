Marvel Fitness libre : le youtubeur emprisonné pour harcèlement a été libéré

Lors de son procès devant le tribunal de Versailles en septembre dernier, Marvel Fitness avait souligné le fait que ces clashs entre influenceurs étaient factices et surtout faits pour gagner des vues, en notoriété et des abonnés, comme ont pu récemment le faire Juju Fitcats et Tibo InShape. "Ça reste ce que l'on appelle du 'drama', du clash via les réseaux sociaux. (...) Il n'y a pas de harcèlement ni de menaces physiques", s'était-il défendu lors de son audition du 8 août 2019. La communauté du youtubeur - qui incitait ses abonnés à "aller gang bang en commentaires" d'une plaignante aurait alors harcelé massivement cette jeune femme.

Jugé responsable de ces déferlements de haine, Marvel Fitness avait alors directement intégré une cellule à l'issue du jugement. De nombreux fans estimant cette sentence trop rude et demandaient sa libération. C'est désormais chose faite. Il faudra patienter jusqu'à la prochaine audience, le 15 décembre prochain, pour être fixé sur le sort de l'influenceur.