Marvel Fitness : Le youtubeur condamné à de la prison ferme pour harcèlement

Le cyberharcèlement enfin sanctionné. Le youtubeur Marvel Fitness, accusé d'avoir harcelé plusieurs youtubeurs concurrents, et d'avoir envoyé sa communauté les harceler dans des "raids numériques", a été condamné à deux ans de prison, dont un ferme avec mandat de dépôt. Alors qu'il est arrivé libre au tribunal de Versailles lundi 21 septembre 2020, le vidéaste est reparti menotté.

Habannou S., de son vrai nom, âgé de 31 ans, était suivi par plus de 146 000 personnes sur sa page Youtube. Il a été reconnu coupable de harcèlement moral sur huit personnes et de violence sur avocat. En plus de cette peine d'un an de prison ferme, il a été interdit d'exercer une activité de création sur les réseaux sociaux ou sur tout site internet. Un moyen efficace pour pallier au harcèlement en meute, devenu routinier dans le milieu.

Sur les réseaux sociaux, Marvel Fitness était surtout connu pour ses drama avec d'autres créateurs. Des litiges qui sont allés tellement loin, que les neuf victimes peinent à retrouver un semblant de tranquillité. Âgées de 19 à 34 ans, elles racontent les insultes, les commentaires mesquins qui n'arrêtent pas et ces messages appelant au suicide.

Appels au suicide, menaces... la vie brisée des victimes

Aline Dessine, proche de "Je sais que si j'ouvre mon téléphone maintenant, je vais avoir des dizaines de messages de menace. J'ai beau bloquer, il y en a toujours plus", a-t-elle déploré à la barre, en pleurs, comme l'a relevé l'AFP. Parmi elles,, proche de Tibo InShape , devenue la cible de Marvel Fitness depuis qu'elle l'a critiqué en vidéo. Insultée de "folle" par le vidéaste, elle a commencé à recevoir des menaces et des appels au suicide par des harceleurs anonymes.

Sur les réseaux sociaux, beaucoup prennent la défense de Marvel Fitness, qui a également été traîné dans la boue, surtout par Aline Dessine. Elle avait élaboré un faux montage photo pour faire croire que le youtubeur lui avait envoyé une photo non désirée de son pénis.

Et au bout d'un moment on en vient à se dire que c'est normal de voir écrit 'Katsuni' dans les commentaires ou 't'es qu'une pute de Bangkok'", a-t-il raconté. Tristan Defeuillet-Vang, ancien candidat de télé-réalité, a raconté avoir été comparé à Katsuni par Marvel Fitness qui "disait qu'à 14 ans je me prostituais à Bangkok". "

Habannou S. a également été condamné pour s'en être pris à Me Laure-Alice Bouvier, avocate de huit des victimes et elle aussi très active sur les réseaux sociaux. Dans l'une des vidéos de Marvel Fitness, on voit le jeune homme poursuivre l'avocate, caméra au poing, alors qu'elle lui demande d'arrêter de la filmer.

L'avocate dit avoir été visée par des attaques vouées à "détruire" sa vie professionnelle. En mai 2020, des dizaines d'avis dénigrants ont fleuri sur la page Google de son cabinet. "N'a d'avocat que le titre et encore plus à l'aise en shooting photo qu'à la barre", "mauvaise suceuse", "A coz d'elle mon oncle est en prison sale p***", "Elle était chargée de ma défense pour une affaire de vol de tomate. J'ai pris 15 ans ferme, je déconseille", cite Le Parisien.