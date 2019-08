Marvin (Secret Story) victime d'un accident : photos choc de ses blessures

Le 28 juillet 2019, Marvin, candidat de Secret Story 10 et Moundir et les aventuriers 4, a posté une photo de lui alité, le bras droit immobilisé, la main bandée. Une photo qui a inquiété ses fans mais qui n'expliquait pas ce qu'il s'est passé. Lundi 12 août, le jeune homme a enfin révélé comment il a gravement été blessé et cela fait froid dans le dos.

Si Marvin a gardé le silence pendant tout ce temps c'est parce qu'il était "KO" et sous "antidouleurs". Maintenant qu'il a arrêté de prendre ses cachets et qu'il va mieux, il a révélé à ses followers avoir été victime d'un grave accident de scooter. "Un super poids lourd m'a coupé la route et le scooter est passé sous le camion. Je me suis mangé un panneau de signalisation qui a arrêté ma chute, qui m'a brisé le thorax. J'ai une fracture ouverte à l'humérus, on m'a mis une tige avec des vis. J'ai une fracture du troisième métacarpe donc pareil j'ai une plaque et j'en ai pour quelques mois", a-t-il indiqué sur Instagram.

Précisant ensuite qu'on allait lui enlever ses points de suture, Marvin a fait savoir que son quotidien était particulièrement difficile en ce moment : "J'ai qu'une hâte, pouvoir me doucher comme je veux, me laver partout comme je veux parce que c'est une grosse galère. Heureusement que j'aie Maéva [sa compagne rencontrée dans Secret Story 10 et avec qui il a rompu plusieurs fois, ndlr] et maman qui sont là. Le plus relou je crois que c'est d'être limite enfermé comme si j'avais une camisole."

Conscient d'avoir la chance d'être encore en vie, le jeune homme qui est contraint de dormir assis a mis en garde ses abonnés sur les dangers de la route. Il a d'ailleurs posté une photo de son scooter détruit par l'accident.