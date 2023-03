Marwan Berreni de nouveau en couple avec une actrice de Plus belle la vie ? Une belle brune aux yeux clairs...

Alors qu'il n'a jamais officialisé sa rupture avec Tiphaine Schirier, se pourrait-il que Marwan Berreni ait retrouvé l'amour dans les bras d'une autre belle brune ? C'est ce que l'on pourrait croire en découvrant l'une de ses stories Instagram datant du 12 mars 2023.

Le charmant brun, notamment connu pour avoir incarné Abdel Fedela de 2008 à 2022 dans Plus belle la vie (France 3), est plutôt discret en ce qui concerne sa vie amoureuse. Sa publication de dimanche a donc à coup sûr intrigué les internautes. On peut y découvrir Marwan Berreni en train d'embrasser une belle brune sur la joue. Cette dernière fixe l'objectif avec un sourire. En guise de légende, l'acteur de 34 ans a posté un émoji qui sourit ainsi qu'un coeur, laissant ainsi penser qu'il est de nouveau en couple.

La jeune femme en question n'est autre que Marylou Salvatori. Elle avait rejoint la série Plus belle la vie en mai 2022 dans la peau d'Elsa et a notamment donné la réplique... à Marwan Berreni. Un projet commun qui, on l'imagine, les a rapprochés. Mais pour l'heure, ni la jeune femme - qui est aussi chanteuse et danseuse - ni l'acteur ne se sont exprimés sur cette relation. Le doute quant à une idylle est donc encore permis.

Des histoires d'amour grâce à Plus belle la vie

Ce ne serait en tout cas pas la première fois que Marwan Berreni trouverait l'amour sur le plateau de la série à succès, qui a tiré sa révérence en novembre dernier. En effet, par le passé, il a été en couple avec Coline d'Inca (qui jouait Sybille), mais aussi avec Myra Tyliann. La jeune femme incarnait Alison. Mais, en avril 2020, le jeune homme avait annoncé leur rupture sur les réseaux sociaux. "Cela fait six mois que nous sommes séparés, et j'avoue ne pas trouver forcément très utile ou pertinent de vous en faire part à tous. Il s'agit là d'une partie très privée de ma vie. (...) Elle comme moi n'avons pas jugé utile "d'officialiser" quoi que ce soit sur internet (...) Je pensais que tout le monde serait en mesure de le comprendre. Sachez aussi qu'il y a plein d'autres choses que vous ne savez pas sur moi, c'est le but du net : partager ce qu'il nous plaît !", avait-il écrit.

Par la suite, Marwan Berreni avait retrouvé l'amour dans les bras de Tiphaine Schirier.