Mary de Danemark a 48 ans : son nouveau portrait inspiré par Kate Middleton ?

Sur cette nouvelle photo officielle réalisée par Daniel Stjerne, la mère de Christian (14 ans), Isabella (12 ans), Vincent et Josephine (9 ans) prend la pose avec un large sourire : un châtain doux et brillant, un maquillage frais et rosé, des turquoises aux oreilles, une robe bleu foncé signée Issa London... Bien que classique et épuré, ce look de la princesse originaire de Tasmanie rappelle celui porté par Kate Middleton il y a déjà dix ans, lors de l'annonce de ses fiançailles avec le prince William en 2010 à Buckingham. La duchesse de Cambridge s'était en effet illustrée dans une robe bleue décolletée de cette marque anglaise, devenue une valeur sûre pour les têtes couronnées européennes.