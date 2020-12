Mary-Kate Olsen en guerre contre Olivier Sarkozy : des demeures à plusieurs millions en jeu

La guerre continue entre les deux ex. Le 25 mai 2020, à l'occasion du Memorial Day américain, Mary-Kate Olsen a enfin pu demander le divorce pour dire officiellement adieu à Olivier Sarkozy. Mais les conditions de cette rupture légale sont encore en pour-parler et il semblerait que la question immobilière pose problème. En cause : les différentes demeures que les mariés se sont offertes durant leur union, dont une large bâtisse située à New York à 13,5 millions de dollars. On peut comprendre que ni l'un ni l'autre n'ait envie d'en faire cadeau. Début de réponse lors de la prochaine audience, le 15 décembre prochain.

Il faut dire qu'une telle demeure a de quoi susciter l'envie... ou au moins la curiosité. En levant la tête, on peut apercevoir, de-ci de-là, d'étrange inscriptions au plafond, des citations insérées : "Ceux qui ont perdu hier gagneront demain" en espagnol, "Tous les gens gais ont le don précieux de mettre en bon train tous les gens sérieux" en français ou encore le poème de Charles d'Orléans, Allez-vous en, allez, allez. Des mots qui n'ont, forcément, pas le même sens aujourd'hui pour les anciens amoureux.

Le patrimoine immobilier de Mary-Kate Olsen et Olivier Sarkozy, bien sûr, ne s'arrête pas là. Le couple avait également fait l'acquisition d'une maison de 370m2, dans le quartier de Bridgehampton à Long Island - contre plusieurs millions de dollars. Mari et femme jouissaient aussi d'une propriété de 745m2 à Manhattan, comprenant un garage privé qui permet d'aller et venir sans être dérangé par les paparazzis, cinq chambres à coucher, une salle de bal, un ascenseur, sept cheminées - l'hiver n'a qu'à bien se tenir ! -, un atelier d'artiste, un jardin et une fontaine privée, modelée à partir de celle de la Villa Médicis de Rome.

La question du logement est épineuse depuis l'annonce de leur rupture. Dans les papiers remplis auprès de la Cours Suprême de New York en mai dernier, Mary-Kate Olsen assurait qu'elle avait été virée de son appartement de Gramercy puisqu'Olivier Sarkozy n'avait pas renouvelé leur bail à 29 000 dollars le mois. Et il était impossible, pour la créatrice de mode, de s'installer à Bridgehampton : le beau-frère de Nicolas Sarkozy y avait installé son ex-femme Charlotte Bernard, sa mère ainsi que leurs deux enfants...