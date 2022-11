Maryse Éwanjé-Épée grand-mère ! Elle dévoile le prénom très original de son petit-fils

Enfin une bonne nouvelle pour Maryse Éwanjé-Épée, qui vit des moments très difficiles ces derniers temps. L'ancienne championne d'athlétisme, qui s'était fait connaître en battant le record de France du saut en hauteur, a parfaitement su gérer son après-carrière. Depuis plusieurs années maintenant, on entend sa voix à la radio et plus particulièrement sur RMC. Que ce soit avec les Grandes Gueules ou dans l'émission animée par Vincent Moscato, l'ancienne sportive de 58 ans brille par la qualité de ses analyses sportives. Malheureusement, on l'entend beaucoup moins ces derniers temps, la faute à des problèmes de santé.

Elle s'est d'ailleurs exprimée sur le sujet pour la première fois en septembre dernier, en révélant qu'elle n'allait pas au mieux. Environ un mois plus tard, elle a souhaité en dire plus sur le mal qui la ronge. "Au sens propre comme au figuré, je ne tiens pas debout, avec une double rupture des aponévroses plantaires", expliquait-elle, visiblement découragée par sa situation. Heureusement, une très belle nouvelle vient d'arriver, puisque sa fille, Tanya, qu'elle a eu avec son ancien mari, une personnalité célèbre du monde du sport, vient de devenir maman pour la première fois ! La jeune grand-mère s'est empressée d'annoncer la bonne nouvelle à ses abonnés sur Instagram en partageant de belles photos d'elle avec son petit-fils.

Vous passez du côté de celles qui n'ont plus que l'amour à donner, sans les responsabilités éducatives parentales. Je vais adorer ça

"Bonheur automnal, quand l'enfant paraît et que subitement vous passez du côté de celles qui n'ont plus que l'amour à donner, sans les responsabilités éducatives parentales. Je vais adorer ça", écrit toute heureuse Maryse Éwanjé-Épée en commentaire de sa publication. Après avoir remercié sa fille et son beau-fils, elle dévoile le joli prénom du petit garçon. "Bonne arrivée dans nos vies Leïka. Merci d'agrandir et de lier nos familles. Appellez-moi Mamiryse", conclut-elle avec une pointe d'humour.