Mask Singer 2020 : Le salaire "symbolique" des frères Bogdanov dévoilé

Le 17 octobre 2020, Mask Singer a fait son retour sur TF1. Pour cette deuxième saison, de nouvelles personnalités ont accepté d'enfiler un costume pour faire le show sur scène. Les enquêteurs Alessandra Sublet, Jarry, Kev Adams et Anggun doivent deviner qui se cache là-dessous. Et durant chaque émission, deux stars sont démasquées. Après Laure Manaudou (le Loup) et Frédérique Bel (la Bouche), c'était au tour des Perroquets de se dévoiler lors de l'émission du 24 octobre 2020.

Les téléspectateurs de TF1 ont découvert que ce sont les frères Bogdanov qui incarnaient les deux oiseaux. Une révélation qui n'a pas été une grande surprise pour l'équipe de Touche pas à mon poste. Dans son émission du 26 octobre, Cyril Hanouna a confié à Igor et Grichka que ce n'était une surprise pour personne qu'ils se trouvent sous le costume des Perroquets. Mais qu'importe pour le duo qui était "ravi de faire ça".

Très vite, le présentateur de 46 ans a évoqué leur salaire pour l'émission. "Pour nous on divise par deux", a alors assuré l'un des frères. "C'était très symbolique pour nous en fait. Ah oui, vraiment !", a-t-il poursuivi. Cyril Hanouna a tenté d'en savoir plus mais, face au silence de ses invités, Gilles Verdez est intervenu. Selon ses informations, les frères Bogdanov ont chacun été payé 40 000 euros . "Ce n'est pas un symbole ça, tu peux la diviser par deux déjà", ont-ils alors répondu. Et de préciser qu'ils ont eu 20 000 euros chacun.

Quoi qu'il en soit, si leur identité était évidente pour Cyril Hanouna, elle l'était moins pour les enquêteurs. Seul Kev Adams avait les bons noms après leur deuxième prestation. Anggun pensait au duo Chevalier et Laspales et Jarry a misé sur les Chevaliers du fiel.