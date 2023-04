Mask Singer 5 - La Sorcière : Les enquêteurs sur la bonne piste ? Un nom sonne comme une évidence...

Pleins de nouveautés ont été prévues pour la cinquième saison de Mask Singer, lancée le 14 avril 2023 sur TF1. Parmi-celles ci, de nouveaux personnages, dont celui de la Sorcière. Mais quelle célébrité se cache sous ce costume à la fois terrifiant et captivant ? Ce sont aux enquêteurs de cette nouvelle saison, à savoir les anciens Kev Adams et Jeff Panacloc ainsi que les nouvelles Michèle Bernier et Élodie Frégé, de percer ce mystère. C'est un sacré défi qui se présente face à eux, mais ils sont prêts à le relever !

Tout les indices dévoilés

- Ses étagères sont remplies de prix, et non de grimoires, de fioles, de baguettes magiques ou de balais !

- Un prince charmant, une couronne et une fée sont apparus dans son premier magnéto.

- Elle a changé de "contrée".

- Elle a eu "des récompenses" et été "couronnée de succès".

- Elle peut ensorceler avec sa voix.

- Elle s'est fait connaître comme chanteuse.

- Dans son casier, on retrouve une louche, une photo de l'animateur Arthur ainsi qu'un livre.

L'avis des enquêteurs

Elodie Frégé pense à la chanteuse La Zarra (qui représente la France à l'Eurovision 2023), grâce au "timbre de voix". Michèle Bernier a reconnu un accent québécois. Ainsi, elle pense à Isabelle Boulay. Quant à Kev Adams, il se demande si la sorcière n'est pas Zaho. Jeff Panacloc pense la même chose !