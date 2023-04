Mask Singer 5 - Le Chameau : Du jamais vu dans l'émission, un enquêteur a déjà percé le mystère

Mask Singer vous manquait ? Pas de panique, l'émission vient de faire son grand retour sur TF1 le 14 avril. Une saison 5 marquée par de nouveaux changements, à commencer par les costumes. Fini l'Eléphant, la Tortue (grande gagnante de l'année dernière), la Souris ou encore la Mariée. Place désormais au Husky, à l'Alien, à la Sorcière ou encore au Chameau. Ce dernier est prêt à faire un ravage et aller le plus possible dans la compétition. Son objectif : éloigner au maximum les enquêteurs de sa réel identité. Le défi est lancé !

Tous les indices dévoilés

- "Alphonse" est le premier indice qui a été donné à son sujet.

- Une dent en or a été dévoilé dans son premier magnéto.

- Il a réussi à se faire un sacré "réseau".

- Il adore se mettre en scène seul ou avec des copains. Il y a "toujours la place pour deux".

- Ils sont bel et bien deux, à savoir un homme et une femme.

- Dans son casier, on retrouve une veilleuse, une photo d'Alain Delon et un casque bleu de chantier.

L'avis des enquêteurs

Ce sont bien deux personnalités qui se cachent sous le costume du Chameau, un duo donc, du jamais dans l'émission. Pour Elodie Frégé, il s'agit du youtubeur Michou (qui est désormais installé sur la plateforme Twitch, ndlr) et sa compagne Elsa Bois. Jeff Panacloc pense aussi à des personnalités issues d'internet, mais lui plutôt à Nico Capone et Daniela, qui sont suivis par plus de 10 millions de personnes sur Instagram. Kev Adams a quant à lui cité le duo Jenny-Valentin, qui vient également d'internet, notamment de YouTube. Mais il a ensuite déclenché le prono d'or, ce nouveau concept qui permet à chaque émission, à l'un des quatre enquêteurs de déclencher un kabuki (un petit canon à confettis) s'il pense avoir découvert l'identité d'un candidat. Son pronostic a été validé par le maître Moya.