Mask Singer - le Cochon : Tous les indices dévoilés

Qui dit samedi, dit diffusion de Mask Singer 2022 sur TF1. Aux commandes, les téléspectateurs ont le bonheur de retrouver Camille Combal. Il est accompagné des enquêteurs Alessandra Sublet, Kev Adams, Jarry et Anggun. Leur but ? Démasquer les personnalités qui se cachent sous les costumes. Ils ont notamment trouvé qui était sous celui de la Tigresse ou du Poisson Corail. Désormais, c'est notamment sur celui du Cochon qu'ils devaient s'attarder.

Indices du portrait du Cochon

Le Cochon a perdu sa première finale, il est donc "chaud bouillant" pour remporter la compétition. "Parce que vous savez quoi, ce n'est pas ma première fois", a-t-il précisé. Entre or ou argent, il a choisi la deuxième proposition. La tête du Cochon a déjà été vue dans des librairies. Il est modeste, notamment car il sait qu'il n'a pas rédigé ses nombreux livres seul. Il a déjà fait des prime-time, mais pas dans le même registre. Le cochon est né dans le sport et l'année de sa naissance était une grande année sportive. Aujourd'hui encore, il aime travailler avec de champions et en est entouré. C'est avec eux qu'il est venu à bout de marathons. En équipe, il a bien avancé. Il a été capitaine de l'équipe de France. Il a offert sa meilleure pièce à Johnny Hallyday.

Indices tirés des images du Cochon

Une médaille, un bâton de relais, le mot "chaud bouillant", une voiture avec des casseroles, avec la phrase "avoir des casseroles au cul parfois c'est très très bon, voire succulent". La ville de Monaco, "0+0", le mot "équipe", un barbecue, l'inscription "tailler un short à un cochon", des clés, la chanson Quelque chose en nous de Tennessee de Johnny Hallyday.

Avis des enquêteurs

Kev Adams et Jarry pensaient à Booder. Anggun et Alessandra Sublet ont parié sur Stéphane Diagana. Lors de la deuxième émission, tous étaient d'accord pour dire qu'il s'agissait de Vincent Moscato. Un avis qu'ils ont continué à partager.