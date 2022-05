Mask Singer saison 3 - le Cerf démasqué, découvrez qui se cachait derrière le costume

Il a causé bien des mystères durant de nombreuses semaines à Alessandra Sublet, Kev Adams, Jarry et Anggun. Le Cerf a finalement été démasqué lors de la finale de Mask Singer le 13 mai 2022. C'est Laurent Ournac qui se cachait sous le costume !

Durant l'émission, le Cerf a également pu chanter avec le Manchot (Larusso, gagnante de la saison 2) sur le titre Chandelier de Sia lors de l'émission. Il a également interprété le titre Allumer le feu de Johnny Hallyday.

Indices du portrait du Cerf

En venant sur le plateau, le Cerf n'avait rien préparé. Il comptait y allait au feeling, "my way", a-t-il précisé. Il a déjà participé à la cérémonie des NRJ Music Awards et entre le mot "château" ou "fort", il a choisi le premier. Ce n'est pas la première fois que la personnalité monte sur scène et elle l'a déjà partagée avec des groupes mondialement connus. S'il est toujours associé à un tube, le Cerf en a fait bien plus. Il a déjà été en Une de magazines et a refusé de faire de la comédie musicale. Il a déjà fait des prime-time, mais pas dans le même registre. La scène et lui, c'est un longue histoire d'amour. Il n'a jamais eu peur de monter sur scène sans filet. L'état sauvage, il connaît. Il sait faire les yeux de biche, mais son coeur est pris. Il a joué plus de 200 spectacles différents. On ne le connaît pas sous sa véritable identité au départ. Il s'est vu confier les rênes de grands programmes et a rassemblé des millions de personnes quand il passait sur les écrans. Il a partagé la scène avec un groupe mondialement connu et a les yeux marrons. Un rôle lui a collé à la peau en début de carrière et le Cerf a dû redoubler d'efforts pour faire ses preuves. Le Cerf a confié être fleur bleue, poète et avoir exercé beaucoup de métiers comme celui de chaque membre du jury mais aussi avoir été coach.

Indices tirés des images du Cerf

Un ange, une boîte de sardines, le mot "au feeling". Un indice objet a été présenté : une trottinette, associée à la phrase "Vous connaissez beaucoup de choses de moi mais je pense pas que vous savez que j'ai déjà eu ça entre les mains". Un squelette, une vahiné, la chanson Lose Yourself d'Eminem, un drapeau multicolore, des boules de pétanque, un piment. Les lettres A et B, un drapeau LGBT, du tir à l'arc et une bouée en forme de canard, un portrait de la comédienne Vanessa Demouy.

Lien avec un enquêteur

Camille Combal peut compter sur le Cerf, qui lui a déjà rendu service ! Ce qui pourrait correspondre à Laurent Ournac, qui a aidé le présentateur sur le tournage d'une émission. Le Cerf a confié avoir un lien avec Larusso puisqu'il a révélé avoir déjà chanté un titre de la chanteuse.

Avis des enquêteurs

Anggun songeait à Soprano, Tony Parker. Alessandra Sublet a misé surAxel Bauer. Jarry pensait à Pascal Obispo. Kev Adams pariait sur Claudio Capéo, Grégoire. Lors de la deuxième émission et troisième émission, Jarry, Kev Adams et Alessandra Sublet se sont mis d'accord sur Anthony Kavanagh. Anggun pensait à Black M puis tous sont finalement tombés d'accord sur Laurent Ournac. Lors de la finale, Larusso a indiqué qu'il pouvait s'agir de Marcel Dessailly.