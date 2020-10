Mask Singer : Un indice a induit le jury en erreur, une star masquée s'explique

Après une première saison à succès, Mask Singer a fait son retour sur l'antenne de TF1 samedi 17 octobre. Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams ont tenté de découvrir l'identité de 12 personnalités cachées sous des costumes tous plus incroyables les uns que les autres. Mais, au cours de la soirée, les quatre membres du jury ont été trompés par un indice...

L'identité de deux stars ont été révélées ce samedi soir : Laure Manaudou qui se cachait derrière le Loup et Frédérique Bel derrière la Bouche. Lors de la présentation de l'actrice, il est question de nudité. Une information sur laquelle elle s'exprime auprès de nos confrères de Télé Star. "Je voudrais quand même dire que mon portrait a induit le jury en erreur car la nudité était évoquée, lance Frédérique Bel. C'est vrai que j'ai commencé mon métier en étant doubleuse corps, j'ai fait beaucoup de publicités et j'ai été mannequin mais de la nudité ils sont partis dans le cabaret et je n'ai pas compris pourquoi. La nudité ce n'est pas forcément du cabaret, ça peut être de la photo."