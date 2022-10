Mason Greenwood : Le coéquipier de Cristiano Ronaldo, inculpé pour des faits très graves, dort en prison

Il a longtemps été perçu comme l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération et toute l'Angleterre espérait son éclosion au plus haut niveau, mais aujourd'hui, l'avenir de Mason Greenwood semble s'inscrire bien loin des terrains de football. Phénomène de précocité et âgé seulement de 21 ans, l'attaquant, qui évolue dans le club de Manchester United aux côtés de Cristiano Ronaldo et Raphaël Varane, est dans l'oeil de la justice anglaise depuis le mois de janvier dernier. Interpellé à son domicile et placé en garde à vue après des soupçons de violences conjugales et d'agression sexuelle à l'encontre de sa compagne, Harriet Robson, le joueur avait pu depuis sortir de prison.

Son club avait alors décidé de le suspendre et le footballeur n'a plus rejoué un seul match depuis le début de cette affaire, restant très discret. Problème, Mason Greenwood n'a pas respecté les conditions de sa remise en liberté sous contrôle judiciaire et le 15 octobre dernier, la police s'est rendue chez lui pour procéder à son arrestation. "La police du Grand Manchester est au courant des accusations concernant un jeune homme de 21 ans qui aurait enfreint les conditions de son contrôle judiciaire", a indiqué un porte-parole de la police.

Maintien en détention provisoire

Parmi les règles de sa remise en liberté, il était stipulé que le joueur ne devait en aucun cas tenter d'entrer en contact avec la plaignante, ce que le sportif aurait fait, d'où son interpellation. Suite à cette arrestation, le parquet a décidé d'inculper Mason Greenwood dans la foulée pour "tentative de viol" et "coups et blessure volontaires" sur une seule victime. Le joueur est comparu dès aujourd'hui devant le tribunal pour la première fois et le juge a choisi de maintenir sa détention provisoire. Sa prochaine comparution a été fixée au 21 novembre prochain.

Pour rappel, sa compagne de l'époque, Harriet Robson, avait publié des photos et des vidéos montrant son visage couvert de sang et son corps tuméfié, expliquant avoir été agressée par la star du foot. "Pour que tout le monde sache ce que Mason Greenwood me fait", écrivait-elle sur une des photos. Désormais, le jeune anglais se retrouve face à la justice de son pays, lui qui ne s'est pas exprimé une seule fois depuis le début de l'affaire.