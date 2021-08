Massimo Gargia : Orlando, Tex et sa femme... Pluie de célébrités à son anniversaire

Pour fêter ses 81 ans, vendredi 20 août 2021, Massimo Gargia a vraisemblablement mis les petits plats dans les grands en organisant une soirée d'anniversaire exceptionnelle. Sur le rooftop de l'hôtel de Paris à Saint-Tropez, le jet-setteur italien le plus connu de l'Hexagone a convié des invités de choix afin de célébrer, comme il se doit, sa nouvelle année.

Et comme à chacun de ses anniversaires, Massimo Gargia rassemble toujours une pluie de people sur la Côte d'Azur. Cette année encore, nombreux ont été ceux à être présents. Parmi les invités, on a pu y apercevoir la présence de ses célèbres amis ainsi que celle du frère de la chanteuse Dalida, Orlando. Des invités de prestige donc, auxquels l'ancien animateur des Z'amours sur France 2, Tex - remplacé par Bruno Guillon avant la fin récente de l'émission- et sa femme Béatrice étaient également présents, très amoureux.

Organisateur de soirées de renom, Massimo Gargia avait préparé une soirée d'exception. Thème de la soirée : White Party ! Côté mets, ce dernier avait concocté un menu raffiné composé d'un carpaccio de tomate, d'un filet de daurade et d'un grand fraisier en dessert. Pour l'ambiance, l'ami de Donald Trump a également fait en sorte de divertir ses convives en engageant des danseuses de cabaret. Tous les ingrédients étaient donc réunis pour passer une excellente soirée !

Très discret médiatiquement depuis sa participation à La Ferme Célébrités en 2009, Massimo Gargia demeure toujours aussi complice avec ses amis les stars. En 2019, c'était aux côtés de la princesse Camilla de Bourbon des Deux-Siciles et de son mari Charles, de l'actrice Joan Collins et de Jamie McCourt (ambassadrice des États-Unis en France) qu'il avait célébré ses 79 ans. Et l'année d'avant, il avait pu compter sur la présence d'Ivana Trump pour le chouchouter. L'ancien mannequin de 72 ans avait notamment profité des festivités pour mettre à l'honneur le birthday man, tout en portant à sa bouche un morceau de son gâteau d'anniversaire. Et de le couvrir ensuite de nombreux baisers.