Mathieu Johann violé à partir de ses 7 ans : témoignage bouleversant, pour se reconstruire

Il a trouvé la force de parler, de nombreuses années après les faits. Mathieu Johann a été violé dans son enfance, et a même retrouvé son agresseur. Il l'avait expliqué en novembre dernier sur le plateau des Maternelles.

Vendredi 19 février 2021, Mathieu Johann a publié un long message sur sa page Instagram, pour partager son histoire, très personnelle et douloureuse. La photo qui l'accompagne est un portrait de lui enfant, et cela n'a rien d'anodin. "Sur cette photo, j'ai 7 ans. Est-ce que j'ai une tête à consentir une relation sexuelle ? C'est cette année-là qu'un homme est venu me voler mon enfance. Récemment j'ai compris à quel point ces viols subis pendant quatre ans avaient abîmé ma vie au-delà de ce que je pensais", débute-t-il son écrit.

L'ex de Clémence Castel confie que ce n'est que très récent qu'il a choisi de lever la chape de plomb qui entourait cette lourde histoire : "Il y a deux ans j'ai compris que j'avais enfoui mon chagrin et ma colère pour protéger ma mère. Pour lui faire croire que j'allais bien et apaiser sa douleur. Je me suis décidé à aller à la rencontre de ce petit garçon de 7 ans. Je l'ai autorisé à pleurer, à parler, à dénouer." Mathieu Johann a perdu sa maman en 2018.

Le chemin vers "la guérison" et "la paix intérieure" est encore très long mais Mathieu Johann se libère petit à petit des "traumatismes" et des "démons". "Pour se faire, j'ai besoin de tourner une page avec tout ce que j'ai vécu jusqu'à ce jour. J'ai bouclé la boucle avec mes camarades, j'ai touché le fond du panier des tristesses et de ses excès. Ma nouvelle vie commence ici et maintenant, entouré de moins de gens, mais bien d'amis et de bienveillants, sans tambour ni trompette. Dans l'ombre uniquement je trouverai bien plus de soleil. Mes rencontres littéraires et humaines me remplissent d'amour. Ce que je donne me permet de recevoir beaucoup", poursuit l'ancien candidat de la Star Academy.