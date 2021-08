Mathieu (L'amour est dans le pré) dévasté par la douleur : il annonce la "mort violente" d'un être cher

Le couple souhaite désormais fonder une famille. Pour cela, ils ont lancé une procédure de GPA à l'étranger. "On va entamer au printemps prochain une GPA en Ukraine. L'Ukraine parce que c'est le moins cher", a confié Mathieu pour Codes Garçons Magazine. Il révélait également ce qui a été le "déclic" pour lui et Alexandre : "Moi j'aurais peut-être attendu un peu mais un jour Alexandre m'a dit qu'il est issu de la DDASS et toutes les personnes qui sont très proches de lui ont entre 75 et 85 ans. Il m'a dit : 'Le jour où toi tu vas partir, il ne me restera plus rien. Et je veux une famille.' Et moi égoïstement, je n'y avais pas pensé de ce point de vue. Je me suis un peu auto-énervé de ne pas y avoir pensé. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire et on va le faire ensemble."