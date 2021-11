Mathieu (Mariés au premier regard) célibataire : son ex Natasha s'en prend à lui

Nouvelle désillusion amoureuse pour le candidat de Mariés au premier regard 2021 (M6). Ce mardi 23 novembre, Mathieu a annoncé en story Instagram qu'il était de nouveau célibataire. Sa désormais ex-compagne Natasha a également réagi sur le réseau social.

Alors que le jumeau d'Aurélien et la belle brune semblaient filer le parfait amour, les internautes ont découvert que leur idylle était terminée. Chacun a supprimé toutes les photos sur lesquelles l'autre apparaissait pour commencer. Puis, en story, chacun a dévoilé sa version des faits. "Si vous n'êtes pas prêt à vous engager en amour un minimum, ne le faites pas du tout. Evitons de perdre du temps si précieux par les temps qui courent... Pour que l'amour soit au rendez-vous, il faut être deux. Hélas, je fus seul à y croire. Prenez soin de vous", a écrit Mathieu, laissant ainsi penser que le comportement de Natasha était en cause. Il a ensuite précisé en vidéo que cela n'avait pas fonctionné, car ils ne partageaient pas la même vision de la vie à deux. "Quand on s'en rend compte, c'est blessant et douloureux. On s'attend à tout sauf à ça, surtout quand les actes ne suivent pas les mots. C'est beau de dire je t'aime à quelqu'un si dans les jours qui suivent, on le quitte parce que ça ne va plus", a-t-il regretté.

Mais de son côté, la mère de famille (d'une petite fille et d'un petit garçon) a posté une citation accablant le papa d'Enola (6 ans) et Nathan (9 ans) : "Si les actions d'un homme ne sont pas en accord avec ses paroles, ce n'est pas un homme. C'est juste un enfant qui aime parler."

Quoi qu'il en soit, la finalité est la même : Mathieu est de nouveau un coeur à prendre. Une nouvelle déception pour celui qui espère trouver la femme de sa vie. Dans Mariés au premier regard 2021, il devait s'unir à Julie, avec laquelle il était compatible à 86%. Mais la jeune femme avait préféré abandonner l'aventure avant qu'ils ne se rendent à la mairie de Grans, un coup dur pour le frère d'Aurélien. Il avait ensuite trouvé l'amour dans les bras de Natasha. Une histoire qu'il avait officialisée sur son compte Instagram, fin mai 2021. Si au départ, il n'avait pas souhaité dévoiler l'identité de la femme qui partageait sa vie, il a fini par lever le voile pour le plus grand bonheur de ses abonnés. En août, c'est plus heureux et amoureux que jamais qu'ils avaient posé pour faire la promotion d'une marque de vêtements. L'occasion de voir leur famille recomposée unie. Un bonheur qui appartient désormais au passé.