Mathieu (Mariés au premier regard) : 1ères photos de sa famille recomposée avec Natasha

Mathieu a été révélé au grand public le 29 mars dernier sur M6, dans Mariés au premier regard 2021. Si l'expérience n'a pas été concluante pour le jumeau d'Aurélien, il a retrouvé l'amour depuis dans les bras d'une femme prénommée Natasha. Ensemble, ils forment une belle famille recomposée comme l'a précisé l'homme de 36 ans sur Instagram, le 4 août.

Comme les téléspectateurs ont pu le découvrir dans Mariés au premier regard, Mathieu est l'heureux papa de deux enfants : Enola (6 ans) et Nathan (9 ans). A cause de la routine, son ex-compagne est partie et aujourd'hui, il a la garde de ses enfants une semaine sur deux. Ce que l'on ignorait en revanche, c'est que sa nouvelle petite amie Natasha était également maman. A l'instar de son compagnon, elle a une petite fille et un petit garçon. Et, a en croire la photo dévoilée par le jumeau d'Aurélien, ils ont quasiment le même âge que les enfants du candidat.

Pour la première fois, tous ont en effet posé à l'occasion d'un placement de produits pour une marque de vêtements. Sur la première photo, on peut voir Mathieu et sa compagne poser avec les enfants en pleine nature. Tous affichent un magnifique sourire, preuve qu'ils forment une famille recomposée unie. Sur la deuxième photo, ce sont Enola et Nathan qui posent et sur la troisième, les enfants de Natasha.

Mathieu a ensuite publié une photo de la belle brune et lui sur le point de s'embrasser et une autre sur laquelle il dépose un tendre baiser sur sa joue, pendant qu'elle regarde l'objectif très souriante. Natasha a également pris la pose toute seule avant de s'immortaliser de nouveau avec son cher et tendre et leurs enfants. "La collection FAMILY K à l'image de notre jolie famille recomposée avec @ethevenatasha. L'amour ne se contrôle pas il se vit et nous avons choisi de vivre notre amour...", peut-on lire en légende de la tendre publication.