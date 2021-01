Matt Damon goujat ? Il a largué son ex Minnie Driver à la télévision !

Comble de la truanderie, la rupture par texto semblait jusque-là la plus abjecte. Mais c'était sans compter sur Matt Damon qui a élevé d'un cran le niveau en matière de séparation douteuse. Mufle par excellence, l'acteur cache d'immondes travers de goujat sous ses airs de gendre idéal. Vous ne nous croyez pas ?

En avril 1998, l'acteur du film Seuls sur mars est interviewé par Oprah Winfrey à la télévision. Lors de cette interview, la star surprend tout le monde en annonçant sa séparation avec Minnie Driver. Confortablement installée devant l'émission, l'actrice de 28 ans apprend alors en même temps que le public sa rupture avec Matt, elle qui était pourtant loin de se douter qu'il souhaitait rompre avec elle. En plein flirt avec Winona Ryder, Matt avait en réalité largué Minnie pour mieux s'afficher publiquement avec sa nouvelle conquête. Quand on vous dit que Matt est loin d'être gentleman...

Folle amoureuse de l'acteur depuis leur rencontre sur le tournage de Will Hunting (où ils se donnent la réplique), Minnie avait exprimé toute sa tristesse après leur rupture et le sale coup de Matt. "C'est horrible de rompre avec quelqu'un de toute façon, mais de l'avoir si fait publiquement et de m'avoir placé dans ce rôle de femme larguée aux yeux de tous ! Il est malheureux que Matt se soit servi d'Oprah, cela lui a apparemment semblé être le bon endroit pour annoncer au monde que nous n'étions plus ensemble, ce que j'ai trouvé incroyablement inapproprié." avait-elle confié, choquée au Los Angeles Time en juillet 1998.

Un mois auparavant, Matt clamait pourtant haut et fort son amour pour Minnie au cours d'une interview avec David Letterman dans The Late Show. Il avait ainsi déclaré que l'actrice avait "complètement secoué son petit monde". Un séisme de très courte durée, visiblement.

Malgré tout très bienveillante envers son ex, Minnie avait par la suite dévoilé comment elle était tombée amoureuse de Matt au Telegraph en 2012. Amoureux dans le film Will Hunting, la jeune femme était tombée immédiatement sous le charme du beau blond. Elle expliquait : "Dans la vraie vie, au moment où nous avons filmé cette scène, j'étais complètement amoureuse de Matt. J'ai été époustouflée par son engagement envers moi en tant qu'acteur, il était mignon et intelligent et tout à fait un package vraiment charmant. J'étais jeune et je suis tombée amoureuse de lui - c'est un risque professionnel".

La maman d'Henry (issu de son union avec Timothy Jonathan Lea) avait également confié que sa relation avec Matt s'était détériorée suite au succès phénoménal du film réalisé par Gus Van Sant.