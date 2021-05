Matthias (Top Chef 2021) ouvre son 2e restaurant : un autre candidat à la rescousse en cuisine !

L'étau se resserre dans Top Chef 2021. Mohamed Cheikh, Sarah Mainguy, Pierre Chomet et Matthias Marc sont encore en lice. Mais mercredi 19 mai 2021, l'un d'entre eux sera éliminé aux portes de la demi-finale... En attendant d'en savoir plus sur l'avancée du concours culinaire de M6, Matthias Marc ne reste pas les bras croisés. Le jeune chef de 28 ans ouvre un nouvel établissement à Paris... et recrute l'un de ses camarades de Top Chef !

C'est un gros projet pour Matthias Marc ! Déjà chef de son restaurant Substance, situé dans le très chic 16e arrondissement de la capitale, le voilà qui se lance dans une nouvelle aventure. Le candidat ouvre un deuxième établissement baptisé Liquide dans le quartier des Halles, au centre de Paris. Et comme chef, le poulain de Philippe Etchebest a choisi... Jarvis Scott !

Matthias Marc et Jarvis Scott, une collaboration qui promet

Le candidat à la mèche rebelle et à la paire de santiags aux pieds a été le deuxième éliminé de Top Chef 2021. Mais malgré son court passage dans l'émission, Jarvis Scott a noué de forts liens avec ses camarades, et notamment avec Matthias. "Je fonctionne à l'affect.... Jarvis cuisine bien, colle bien au lieu, d'autant qu'il est familier des petites assiettes pour avoir travaillé chez Tickets d'Albert Adria à Barcelone. J'ai confiance en lui, et il est force de proposition", lance le quart-de-finaliste au Figaro.

Matthias reste centré sur son rôle de chef à Substance mais ne manquera pas de garder un oeil sur Liquide, restaurant au concept bien différent du premier. "Ici, pas de chichi. C'est un lieu de partage entre potes, de musique, de fête, de rires...", confie le jeune cuisinier. Pour lui, l'essentiel, c'est que "les gens doivent se sentir bien". En bref, chez Substance, il continue à proposer de la gastronomie et chez Liquide, sa "taverne moderne", la clientèle aura accès à des menus plus abordables.

L'ouverture de la terrasse de Liquide est prévue pour le 25 mai prochain, et le restaurant ouvrira une bonne fois pour toutes le mercredi 9 juin. Une date pas anodine puisqu'il s'agit là du soir de la finale de Top Chef. Rappelons que pour l'heure, Matthias est quart-de-finaliste et pourrait bien se qualifier pour les demi-finales... et la finale, qui sait !