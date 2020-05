Maxima des Pays-Bas : La reine se la joue Cyril Lignac pour son anniversaire

Tout comme la benjamine de ses trois filles, la princesse Ariane, qui a fêté son 13e anniversaire en plein confinement, et son époux le roi Willem-Alexander, dont les 53 ans ont été fêtés en grande pompe... à la maison fin avril, la reine Maxima des Pays-Bas est entrée dans une nouvelle année de manière inédite, célébrant ses 49 ans au coeur de la crise sanitaire, le 17 mai 2020. Faisant contre mauvaise fortune bon... goût, l'épouse du roi Willem-Alexander s'est muée en pâtissière. Et ça aussi, c'était inédit !

Au menu de ce nouvel anniversaire royal figurait, rituellement, la publication par la cour d'un récent portrait officiel de la reine Maxima, immortalisée dans une ambiance vespérale, mais la cerise sur le gâteau était servie quelques heures plus tard quand elle passait en cuisine pour réaliser des petits gâteaux typiques de son pays d'origine, l'Argentine : des alfajores au dulce de leche.

"J'ai grandi avec les alfajores, ce sont mes biscuits préférés. Je les fais suivant la recette de ma mère, que j'ai envie de partager avec vous, vous pourrez ainsi les faire vous aussi chez vous", indique la native de Buenos Aires en détaillant dans un diaporama publié sur Instagram la réalisation pas-à-pas de ces petits gâteaux qu'elle aime tant. Telle une émule de Cyril Lignac, qui réunit chaque soir les téléspectateurs devant Tous en cuisine sur M6, Maxima livre la liste des ingrédients et le déroulé intégral de la recette, tout en documentant les différentes étapes en images. Après avoir râpé les zestes de citron sur les éléments secs (farine, fécule de maïs, sucre, levure...), on la voit ainsi incorporer le beurre à la main, puis les jaunes d'oeufs et enfin une petite dose de cognac, avant de former des boules. L'appareil à sablés étant prêt, elle le laisse reposer au réfrigérateur avant de l'aplatir et d'emporte-piécer dedans des biscuits ronds. Une fois cuits, il ne reste plus qu'à les assembler deux par deux autour d'une couche de dulce de leche et, pour la touche finale, de rouler les bords dans de la noix de coco râpée.

Fidèle à elle-même et à sa coquetterie, c'est sans son tablier et vêtue d'un haut sophistiqué que la reine Maxima présente fièrement ses créations, sur un plateau. Voilà qui donne envie !