Maxine (Koh-Lanta 2021) en couple avec un sportif pro : elle a d'abord joué les chauffeurs pour lui !

Le casting de Koh-Lanta, Les Armes secrètes est très sportif ! Maxine en est la preuve, cette jeune journaliste de 25 ans est une ancienne championne de gymnastique acrobatique et de plongeon. Et ce n'est pas tout : son amoureux est également un sportif professionnel ! En effet, elle file le parfait amour avec Benjamin Bonzi, joueur de tennis. Et entre eux, ce n'était pas gagné au départ.

Lors d'une interview accordée à nos confrères du magazine Public, Maxine se livre sur son aventure Koh-Lanta et revient notamment sur son histoire d'amour avec le tennisman, qu'elle connait depuis de longues années. "Benjamin et moi, on se connaît de vue depuis l'Insep", confie la jolie blonde. Mais lors de ses études à L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, Maxine s'est pleinement consacrée au sport. Pas le temps pour un amoureux donc ! "Moi, à 15 ans, les mecs ne m'intéressaient vraiment pas !", confirme-t-elle.

Maxine (Koh-Lanta) et Benjamin Bonzi, l'amour fou à distance

Ce n'est que des années plus tard, lorsque Maxine et le beau Benjamin Bonzi se sont croisés dans un autre contexte que celui de l'Insep, que le coup de foudre les a frappés. "Hasard de la vie, je tombe sur lui à Roland-Garros en 2018 alors que j'y travaille en tant qu'hôtesse, se souvient-elle. J'étais chargée de transporter les joueurs des loges au terrain, du coup il est monté dans ma petite golfette... Et voilà !"

Depuis, les amoureux sportifs filent le parfait amour. Ils sont installés dans un appartement à Marseille, et les déplacements fréquents de Benjamin Bonzi pour les besoins de sa carrière ne sont pas un problème, au contraire. "On ne se voit pas souvent parce qu'il est très pris par ses tournois... Mais ça me convient cette relation à distance. J'adore mon autonomie, il n'y a aucune routine entre nous et quand on se retrouve, c'est trop bien !", conclut la belle Maxine. Partir pour quarante jours en Polynésie française tourner Koh-Lanta, du gâteau pour le couple !

L'interview de Maxine est à retrouver en intégralité dans le magazine Public, actuellement en kiosques.