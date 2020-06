Megan Fox sexualisée à 15 ans par Michael Bay ? Elle "clarifie certains détails"

Elle a une sacrée communauté derrière elle. Il y a peu, une interview de Megan Fox datant de 2009 a refait surface. La comédienne y décrivait sa courte expérience sur le tournage du film Bad Boys 2, l'un de ses premiers tournages... et beaucoup ont dénoncé la manière dont elle avait été "sexualisée" alors qu'elle était extrêmement jeune. Il est vrai que, si son nom n'apparaissait pas au générique, il était possible de la voir créditée, de-ci de-là, comme étant "la jeune fille en bikini qui danse au club sous la cascade", ce qui peut être un peu gênant quand on évoque une adolescente de 15 ans. D'autant que la manière dont elle avait été sélectionnée pour le projet restait un peu floue.

Écartée de la saga Transformers après seulement deux films, Megan Fox ne nourrit pourtant pas de rancune envers le réalisateur des films, Michael Bay – qui est aussi le créateur de Bad Boys. En voyant qu'une grande partie de ses fans souhaitait s'en prendre à lui, ainsi qu'à Steven Spielberg, producteur exécutif du long métrage, l'actrice a tenu à intervenir. Elle a donc dévoilé une longue lettre ouverte pour tenter de calmer la tempête. "Bien que j'apprécie votre soutien, j'ai besoin de clarifier certains détails qui se sont perdus en chemin, a-t-elle écrit. En ce qui concerne mon expérience avec eux, je n'ai jamais été harcelée, agressée ou impliquée dans quoi que ce soit d'ordre sexuel."

Les détails de son casting pour "Bad Boys 2"

À propos de son audition, Megan Fox a précisé qu'elle avait bien dû travailler aux alentours d'une des Ferrari de Michael Bay, mais qu'à aucun moment elle n'avait dû se dénuder ou nettoyer le véhicule. Elle conserve même un bon souvenir de ce moment. "Ces circonstances un peu particulières ont été sans conséquence. Ce n'était qu'un détail, comparé aux expériences véritablement pénibles que j'ai pu traverser dans cette industrie impitoyablement misogyne, a-t-elle toutefois précisé. Il y a des noms qui, eux, mériteraient d'être prononcés, de devenir viraux. Mais pour l'instant, ils restent en sécurité dans un petit recoin de mon coeur." Un jour viendra, Megan Fox trouvera sans doute la force d'en rédiger la liste.

De retour au cinéma ?

Initialement, la haine des internautes partait d'une bonne intention. Beaucoup trouvaient insupportable de voir que Michael Bay avait rejeté Megan Fox et que plus personne ne lui avait vraiment donné sa chance. Et pourtant. La bonne nouvelle, c'est qu'après nous avoir fait rire dans les saisons 5 et 6 de la série New Girl, la comédienne de 34 ans a tapé dans l'oeil des réalisateurs. Un simple tour sur sa filmographie permet de constater qu'environ sept projets sont déjà présents pour une sortie prochaine, en 2020, 2021 et 2022 au cinéma. On a hâte de voir ce que ça donne !