Meghan Markle bannie par Charles III, Harry n'a pas supporté : "Ne parle plus jamais d'elle comme ça""

La guerre est-elle déclarée entre le prince Harry et le reste de la famille royale d'Angleterre ? Il semblerait que les hostilités aient débuté il y a bien longtemps. Dans son livre Spare, qui sortira le 10 janvier 2023 mais a déjà fuité par erreur en Espagne, le duc de Sussex explique effectivement que son épouse, Meghan Markle, a tout simplement été bannie du château de Balmoral le soir de la mort de la reine Elizabeth II. Le 8 septembre dernier, alors que Buckingham Palace annonçait que l'état de la souveraine était alarmant, tout le monde s'était précipité dans sa direction en urgence. Tout le monde... ou presque.

Ne parle plus jamais d'elle comme ça

Comme il le rappelle dans ses mémoires, le prince Harry devait, à ce moment-là, assister à la cérémonie des WellChild Awards à Londres avec sa femme quand il a décidé d'annuler pour prendre l'avion. C'est tout seul qu'il est monté dans l'appareil, sur les coups de 16h39, sans Meghan Markle. Et pour cause. Durant ce laps de temps, il aurait reçu certaines instructions de la part de son père, le roi Charles III, notamment sur le fait qu'il avait interdiction formelle d'amener son épouse avec lui. "Ne parle plus jamais d'elle comme ça", aurait alors dit, à son père, le duc de Sussex.

Meghan Markle n'était pas la seule absente au chevet d'Elizabeth II ce jour-là. Alors que le prince William était arrivé en trombe en Ecosse, Kate Middleton était restée à la maison pour s'occuper de George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans. On savait déjà, de source plus ou moins sûre, que le prince Harry avait passé une soirée très solitaire, le 8 septembre 2022. Il était privé de sa femme, Meghan Markle, mais il aurait aussi été exclu de la table de son père et de son grand frère lors du dîner. Pendant longtemps, les membres de la famille royale ont eu peur de s'exprimer face à lui, craignant que leurs propos ne soient rapportés, voire déformés, dans les mémoires d'Harry. Une peur, donc, qui n'était pas si infondée que ça...