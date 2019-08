Meghan Markle côté coulisses : la duchesse au naturel et surexcitée en vidéo

La duchesse a fait ses débuts en story ! Ce 22 août 2019, sur le compte Instagram des Sussex, une nouvelle vidéo montre Meghan Markle en pleine préparation de son prochain projet : une collection de vêtements de travail en collaboration avec l'association Smart Works, dont elle est la marraine royale.

C'est tout sourire que l'ancienne actrice de 38 ans apparaît sur le vidéo, en chemise bleue, jean slim brut et escarpins nude. En coulisses de la séance photo qui servira à promouvoir la collection, l'épouse du prince Harry semble avoir fait la surprise de sa présence aux participantes. Une fois les effusions de joie et accolades passées, la maman d'Archie a joué les stylistes en ajustant les tenues sur les mannequins et en surveillant de près les aperçus des premiers clichés. Quelques pièces de la ligne de vêtement sont visibles : une petite robe noire, une chemise blanche, un blazer noir... Des basics que Meghan Markle porte elle-même régulièrement lors de ses engagements royaux.