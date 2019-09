Meghan Markle de sortie : ces bijoux empruntés à Diana qu'elle ne quitte plus

Déjà en 2017, pour créer la bague de fiançailles de Meghan Markle, le prince Harry avait ouvert la boite à bijoux de sa mère en y piochant deux diamants. Deux pierres précieuses qui ont ainsi rejoint un plus large diamant originaire du Botswana, pays qui tient une place particulière dans l'histoire du couple. "Les petits diamants de chaque côté viennent de la collection de bijoux de ma mère, pour s'assurer qu'elle est avec nous dans ce voyage fou", avait expliqué Harry lors de l'annonce officielle des fiançailles. Ce à quoi Meghan Markle avait ajouté : "C'est incroyablement spécial de pouvoir porter cette bague, qui fait le lien entre d'où tu viens et le Botswana, qui est très important pour nous. C'est parfait." Une bague que la duchesse de Sussex a d'ailleurs fait retoucher au printemps dernier pour y ajouter encore plus de diamants.

Quand elle ne porte pas de précieux bijoux de famille, Meghan Markle est une adepte des accessoires personnalisés. En plus de sa nouvelle bague choisie avec soin par son mari pour leur premier anniversaire de mariage, la duchesse de Sussex possède plusieurs colliers faisant référence aux prénoms d'Archie et Harry. Dernier exemple en date lors de son escapade express à New York la semaine dernière, dans les tribunes de l'US Open.