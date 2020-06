Meghan Markle : Elle enfonce son amie Jessica Mulroney, accusée de racisme

Déjà qu'elle n'est pas en odeur de sainteté en Grande-Bretagne, Meghan Markle doit actuellement faire face à un nouveau scandale qui pourrait bien entacher sa réputation. Alors que le monde entier se révolte contre les discriminations et le racisme avec le mouvement Black Lives Matter depuis le meurtre de George Floyd, la meilleure amie de Meghan - Jessica Mulroney - a créé le scandale Outre Atlantique après avoir menacé une blogueuse afro-américaine Sasha Exeter. Styliste et animatrice sur la chaîne canadienne CTV mais aussi sur ABC, Jessica avait été interpellée par Sasha qui lui avait reproché de ne pas prendre position pour le mouvement de révolte qui agitait les États-Unis. Un peu fourbe, Jessica avait fait amende honorable en public sur les réseaux tout en envoyant en douce des menaces à Sasha lui annonçant qu'elle allait tout faire pour briser sa carrière. Malheureusement, Sasha a dévoilé publiquement tous les messages reçus par la styliste (qui est aussi la belle-fille de Brian Mulroney, ancien Premier ministre du Canada). Choqués par le comportement mesquin et vil de Jessica, les internautes se sont insurgés contre la jeune femme qui a depuis perdu tous ses contrats d'animatrice à la télévision que ce soit sur ABC ou CTV. Le karma sans doute ?

Elle ne peut plus être associée à Jessica

"Mortifiée" par le comportement de Jessica selon une source proche de Meghan qui s'est confiée au Dailymail, la duchesse de Sussex a dit ne plus vouloir "être associée à elle". "Elle a dit que Jessica n'est en aucun cas raciste, mais que la façon dont elle a géré la situation (avec la blogueuse Sasha Exeter) était horrible et déchirante. (...) Meghan a déclaré que les amis reflètent leurs amis et qu'en raison de l'enjeu, elle ne peut plus être associée à Jessica, du moins pas en public. Elle doit faire ce qu'elle a à faire pour préserver sa dignité et sa propre réputation." La source a ajouté qu'elle "ne serait pas surprise" si cela marquait le "début de la fin de leur amitié".

Déterminée à effacer Jessica de sa vie et pas du tout prête à la sortir du pétrin dans lequel elle s'est plongée, Meghan ne compte donc pas défendre son amie Jessica dans cette sombre affaire. Une nounou en moins pour Archie !