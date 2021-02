Meghan Markle enceinte de son deuxième enfant : son père réagit, malgré leur brouille

Bien qu'il n'ait plus parlé à sa fille depuis près de trois ans, Thomas Markle ne désespère pas de rencontrer un jour ses petits-enfants. Le 14 février 2021, Meghan Markle et le prince Harry ont fièrement annoncé l'arrivée de leur deuxième enfant avec une nouvelle photo laissant voir le ventre arrondi de la duchesse. Une heureuse nouvelle que le père de l'ex-actrice américaine a commenté auprès de la chaîne CBS et son émission Inside Edition.

"Je souhaite à Meghan et Harry une naissance réussie, en bonne santé, et j'espère qu'un jour je pourrai voir mes petits-enfants, le retraité de 75 ans a-t-il affirmé, de sa maison de Rosarito, au Mexique, comme l'a rapporté The Sun. Ce sont tous des petits-enfants royaux." Thomas Markle n'a en effet jamais rencontré Archie, le fils du prince Harry et Meghan Markle né en mai 2019 à Londres, puisque cela faisait déjà un an qu'il était en froid avec sa fille. Il a dit d'ailleurs avoir appris sa naissance à la radio.

La duchesse de Sussex ne parle plus à son père depuis qu'il a manqué son mariage royal à Windsor en mai 2018. Quelques jours avant les noces, Thomas Markle avait organisé une fausse paparazzade et créé un scandale. Conciliante et inquiète, Meghan Markle avait offert son aide à distance, en vain. Dans l'impossibilité de voyager à cause de problèmes cardiaques survenus au même moment, Thomas Markle a préféré manquer le mariage de sa fille.