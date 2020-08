Meghan Markle et Harry font leur rentrée : sortie surprise en shorts et baskets

Pour la première fois depuis qu'ils sont installés aux États-Unis, le prince Harry et Meghan Markle ont pris part à un événement public. Le 19 août 2020, le duc et la duchesse de Sussex ont enfilé masques et gants pour la bonne cause : le couple star a offert des fournitures scolaires, de la nourriture, du matériel médical d'hygiène et des accessoires pour bébé lors d'une distribution organisée par l'association Baby2Baby, non loin de chez eux, au sud de Los Angeles.

Le temps d'une journée de bienfaisance, les Sussex ont quitté leur nouvelle villa de Santa Barbara et leur fils Archie (1 an). Mercredi, alors que les jeunes Américains s'apprêtaient à effectuer leur rentrée scolaire, Meghan Markle et le prince Harry se sont rendus à l'école primaire Dr Owen Lloyd Knox. Décontractés, en casquettes, shorts et baskets, le duc et la duchesse, ont ainsi distribué des fournitures à des familles californiennes dans le besoin. Un événement organisé sous la forme d'un drive pour respecter les mesures de distanciation sociale, sauf lorsque le couple a aidé des enfants à choisir leur nouveau cartable.