Meghan Markle et Harry taxés d'"adolescents" : le couple à nouveau étrillé par un ex-proche

Rares sont les jours où Meghan Markle n'en prend pas pour son grade. Depuis que l'actrice américaine est devenue l'épouse du prince Harry et d'autant plus depuis que le couple a tourné le dos à la famille royale, elle est désormais habituée à voir son nom souvent bafoué dans les tabloïds anglais. Et cette fois-ci, c'est le couple Sussex qui est visé par les révélations de l'auteure royale Valentine Low, qui partage les secrets de son livre explosif dans un épisode spécial de Palace Confidential. Elle a notamment affirmé que leur ancienne assistante avait confié qu'avoir à faire à Harry et Meghan Markle était comme "traiter avec des adolescents".

Ancienne secrétaire privée de la duchesse et du duc de Sussex, notamment au moment de leur mariage, Samantha Cohen, avait été traitée "durement" par Harry et Meghan, selon les dires de l'auteure. Celle-ci évoque aussi les tensions qui ont commencé à monter en coulisses du palais de Kensington avant que les parents d'Archie et Lilibet ne se marient en 2018. Samantha Cohen avait travaillé pour Elizabeth II avant de travailler pour le fils cadet de Charles III. "Quand elle a commencé, Harry la connaissait bien et l'aimait bien et elle aimait Harry. Sam est une incroyable solutionneuse de problèmes, c'est une personnalité dynamique et elle a juste trouvé ça vraiment difficile, a fait savoir Valentine Low. On lui a demandé de faire des choses qu'un secrétaire privé ne serait normalement pas invité à faire et je pense qu'elle a été traitée durement."

Elle s'est fait hurler dessus par Meghan

"Elle s'est fait hurler dessus par Meghan... Elle aurait dit que traiter avec eux, c'était comme traiter avec un couple d'adolescents", a-t-elle affirmé. À ce moment-là, Meghan Markle et le prince Harry préparaient leur mariage et connaissaient, comme beaucoup de couples à cette époque, un grand stress. Et selon l'ancienne assistante des Sussex, à ce moment la duchesse aurait eu des mots durs. Et aurait surchargé de travail Samantha Cohen. "Croyez-moi s'il y avait quelqu'un d'autre que je pouvais demander à faire ça, je le ferais", lui aurait-elle dit. Dans le livre de Valentine Low Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown, publié par Headline, elle y décrit ainsi la détérioration des relations des Sussex avec leur personnel.