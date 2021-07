Meghan Markle fusillée pour les mémoires du prince Harry : "Comme Meghan, il se fiche de tout sauf de lui-même"

Piers Morgan est toujours aussi vindicatif. Rappelez-vous, il avait été évincé de la matinale la plus suivie du UK, Good Morning Britain, pour ses propos odieux et son harcèlement envers Meghan Markle, sa cible préférée. Pour lui, la famille royale britannique devrait conserver ses règles archaïques, notamment le dicton : "Ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer et parler rarement en public".

Dans les colonnes du DailyMail, pro-monarchie, l'ancien chroniqueur cite le grand principe établi par la Reine Mère il y a bien des années et dénonce la parution prochaine des mémoires du prince Harry. "Il l'a rejeté en faveur d'une nouvelle stratégie : "Toujours se plaindre, toujours expliquer et ne jamais cesser de pleurnicher, donner des leçons et de rabaisser votre famille". Piers Morgan fait même le tour de tous les adjectifs les plus négatifs du dictionnaire pour évoquer la parution de ces mémoires.

"C'est triste, pathétique et complètement inutile. Cela va causer une grande peine à sa grand-mère, qui est toujours en train de faire le deuil de son mari Philip. Mais Harry s'en fiche. Comme sa femme Meghan, il se fiche de tout sauf de lui-même (...) Je pense qu'on peut assurer que tout ce que contient le livre ne sera pas honnête. Ce ne sera pas la vérité de Harry, mais en réalité la vérité de Meghan", énumère-t-il.

Depuis des années, Piers Morgan n'hésite pas à dire tout le mal qu'il pense d'elle. C'est même lui qui avait réalisé la première interview du père de la duchesse, l'odieux Thomas Markle, qui n'a cessé de dire du mal de sa fille publiquement à la télévision grâce à la tribune offerte par Good Morning Britain. Pour Piers Morgan, Meghan Markle est une mythomane invétérée et la personne la plus méchante sur Terre. Une haine cultivée depuis que l'actrice de Suits l'avait ghosté sur les réseaux sociaux, ne répondant plus à ses messages, avant qu'elle ne rencontre le prince Harry.

Piers Morgan était parvenu à mettre en rogne plus de 41 000 personnes après la diffusion de l'interview des Sussex à Oprah, motivant son départ de Good Morning Britain. Il assurait ne pas croire Meghan Markle lorsqu'elle a évoqué ses gros problèmes de santé mentale et de ses envies suicidaires. "Je ne crois pas un mot de ce qu'elle dit. Je ne la croirais pas si elle me lisait un bulletin météo", avait-il notamment martelé.