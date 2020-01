Thomas Markle "déçu" que Meghan quitte la famille royale

Revenus d'un séjour au Canada, le prince Harry (35 ans) et son épouse Meghan Markle (38 ans) ont profité de leur retour au bercail pour faire une annonce choc : "Nous avons l'intention de renoncer au rôle de membres 'senior' de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant à soutenir la reine." Une décision qui aurait rendue furieuse Elizabeth II. Le père de Meghan a réagi...

Interrogé par le site américaine Us Weekly, Thomas Markle a enfoncé le couteau dans la plaie plutôt que de soutenir la décision de sa fille. Il faut dire que les deux sont en froid de longue date... "Je vais simplement me contenter de dire que je suis déçu", a-t-il lâché. Nul doute que le décrié père de la duchesse de Sussex en dira un peu plus prochainement, lui qui n'est jamais avare de confidences moyennant espèces sonnantes et trébuchantes. C'est d'ailleurs son incapacité à garder le silence et ses magouilles qui ont installé ce froid entre Meghan et lui. Sans compter l'épisode du mariage de l'ancienne actrice avec le prince Harry, en mai 2018, où sa venue avait donné lieu à une feuilleton sans fin.

Si Thomas Markle (74 ans), qui habite au Mexique, a donc fait une première déclaration, la maman de Meghan, Doria Ragland (63 ans) a pris la peine de garder pour elle ses commentaires. Celle-ci réside à Los Angeles et pourrait donc bien profiter pleinement de son petit-fils, Archie (né en mai 2019), car la duchesse de Sussex et son mari ont indiqué dans leur message posté sur Instagram qu'ils comptaient partager leur temps entre le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord. Or, il y a quelques mois, une rumeur courait sur un possible emménagement en Californie... Meghan Markle est en froid avec toute sa famille à l'exception de sa maman.

Après avoir plusieurs fois vivement attaqué sa fille dans la presse, Thomas Markle avait opté pour une autre approche, en utilisant la carte Archie, qu'il n'a jamais vu. "Je voudrais qu'ils m'envoient une photo d'Archie que je puisse l'encadrer et la mettre au mur à côté de celle de Meghan. N'est-ce pas ce que chaque grand-père veut ? J'aimerais savoir s'il a le fameux nez des Markle. (...) Bien sûr que je suis déçu de ne pas voir Archie. J'avais espéré qu'en devenant mère, cela apaiserait Meghan et qu'elle reprendrait contact", disait-il au Mail Online.

Thomas Montet