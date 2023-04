Meghan Markle grande absente du couronnement : la réaction déconcertante du roi Charles III

On sait enfin si le prince Harry et son épouse Meghan Markle participeront au couronnement du roi Charles III, le 6 mai prochain. La réponse ? Oui et non. Le fils du souverain répondra bien présent mais sa chère et tendre, elle, restera en Californie, dans leur résidence située à Montecito, pour s'occuper de leurs enfants. La petite Lilibet n'a que 1 an et Archie, l'aîné du clan Sussex, célèbrera son anniversaire, 4 ans, le même jour que le couronnement. En les invitant malgré les multiples polémiques, Charles avait tendu une main au couple. Le voilà bien déçu en voyant que seulement quelques doigts ont été saisis.

Il est déçu de savoir que Meghan et que ses petits-enfants ne l'accompagnent pas

Triste sire. Selon une source royale, le roi Charles III serait effectivement chagriné par l'absence de sa belle-fille. "Le roi est heureux que Harry, son fils, qu'il appelle son fiston chéri, soit là à l'abbaye. Il voulait vraiment qu'il vienne, explique-t-on dans le journal The Sun. Mais c'est triste. Il est déçu de savoir que Meghan et que ses petits-enfants ne l'accompagnent pas. Il comprend toutefois la situation". Le Palais de Buckingham a annoncé la nouvelle le mercredi 12 avril 2023 dans un communiqué. Dans cette missive, il était possible de lire que la famille royale d'Angleterre était "ravie" à l'idée d'accueillir le prince Harry en l'abbaye de Westminster.

Meghan Markle ne fera donc pas de scandale le jour du couronnement du roi Charles III. Et si c'était Kate Middleton qui s'en chargeait, pour une fois ? Il semblerait que les membres de la famille royale, très prévoyants, aient déjà en tête la tenue qu'ils porteront le 6 mai 2023. Or, les choix de la princesse de Galle ne sont pas au goût de tout le monde, au Royaume Uni. "En coulisses, on a beaucoup discuté de sa tenue, explique-t-on. On a aussi beaucoup parlé de ce qu'elle portera sur sa tête. En fait, Kate n'a pas l'intention de porter un diadème, comme le veut le protocole pour ce genre d'occasions. Lors du premier banquet d'État organisé par Charles en tant que roi, par exemple, elle en portait un." Kate Middleton avait déjà, récemment, soigneusement évité la tradition en parant ses ongles d'un rouge vif. Quelle sera donc la prochaine étape ?