Meghan Markle : Le coût faramineux de sa garde-robe dévoilé, quid de la suite ?

"Nous avons l'intention de renoncer au rôle de membres 'senior' de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant à soutenir la reine" ont déclaré Meghan Markle et le Prince Harry le 8 janvier 2020. Un véritable choc pour le monde entier qui assistait à la décision radicale du duc et de la duchesse de Sussex. Convoqués en urgence par la reine Elizabeth II à Sandringham, le couple - et en particulier Meghan - s'attire de plus en plus les foudres des Britanniques.

Pour ne rien arranger, le Daily Mail vient de publier un article estimant les dépenses de l'ancienne actrice de la série Suits depuis son mariage avec le fils cadet de la regrettée Lady Diana. Précisons tout de même que le tabloïd tire volontairement à boulets rouges sur elle car de nombreux vêtements lui sont sûrement prêtés par diverses marques qui savent que cela leur fera de la publicité gratuite. Selon ce journal, Meghan Markle aurait dépensé pour plus de 947 132 livres sterling (soit 1 112 752 euros) de vêtements depuis son union avec Harry. Déjà le jour du mariage, les robes et accessoires de l'ancienne actrice télévisée coûtaient près de 457 470 livres sterling (537 465 euros). Mais la duchesse ne s'est pas arrêtée là...

Grands créateurs et articles de luxe, Meghan Markle ne se limite absolument pas sur les dépenses. Après avoir déboursé près d'un demi-million pour ses tenues de mariage, l'américaine de 38 ans aurait donc acheté pour 732 724,62 livres sterling (860 852 euros) de vêtements en tout genre. Mais après tout, c'est sans doute parce que la maman d'Archie (8 mois) - de retour à ses côtés au Canada - doit représenter comme il se doit l'élégance à l'anglaise ? Une garde-robe financée en partie par le prince Charles qui couvre tous les habits d'apparats de sa belle-fille lors des grands événements officiels.

Alors qu'elle veut reprendre un travail pour être indépendant financièrement, pourra-t-elle continuer à s'afficher avec une telle garde-robe ?