Meghan Markle : Le drôle de surnom qu'elle donne au prince Harry

On connaissait déjà l'étonnant surnom qu'elle donne à son fils Archie (5 mois), on sait désormais comment Meghan Markle appelle son mari le prince Harry dans l'intimité. Le 20 octobre 2019, la chaîne britannique ITV News a diffusé le documentaire événement Harry and Meghan: An African Journey, réalisé lors du voyage du couple en Afrique en septembre dernier. Lors d'un entretien en tête à tête avec le journaliste Tom Bradby, la duchesse de Sussex a expliqué qu'elle appelait son époux H.

"En toute honnêteté, je dis depuis longtemps à H – c'est comme ça que je l'appelle – qu'il ne suffit pas de juste survivre, ce n'est pas une raison de vivre, a confié l'ex-actrice de 38 ans, en évoquant sa difficulté à gérer la pression médiatique depuis qu'elle a rejoint la famille royale. Il faut pouvoir épanouir. Il faut avoir le sentiment d'être heureux, et je pense avoir vraiment essayé d'adopter ce flegme britannique." Déjà lors de ce voyage royal en Afrique, Meghan Markle avait révélé le surnom qu'elle utilise pour son fils Archie, à savoir, Bubba. Quant à lui, le prince Harry a déjà appelé son épouse Meg à plusieurs reprises devant des caméras.

De leur côté, les Cambridge se donnent eux aussi de tendres surnoms. En 2013, alors qu'ils présentaient leur fils George à la presse devant la maternité, le prince William avait en effet appelé Kate Middleton Poppet (poupée, en anglais). Surnommé Wombat par sa mère Diana quand il était petit, le duc de Cambridge se fait aujourd'hui appeler Will par ses proches, comme il l'a lui-même confirmé à une journaliste en mars dernier lors d'une visite dans la ville de Blackpool. Il est également bien connu que les proches de la reine Elizabeth l'appellent Lilibet dans l'intimité.