Meghan Markle réapparaît : rare sortie en Californie, en plein shopping de Noël

Rares sont les apparitions de la duchesse de Sussex depuis qu'elle a regagné sa Californie natale, il y a bientôt deux ans. Fait suffisamment rare pour être souligné donc, Meghan Markle a été surprise en pleine session shopping non loin de sa villa de Montecito, mercredi 15 décembre 2021. Des photos de cette sortie royale impromptue ont été relayées par le Daily Mail.

Larges lunettes de soleil (signées LeSpecs) sur le nez, bonnet parfaitement ajusté sur sa crinière et le masque sanitaire en place : l'épouse du prince Harry est presque passée inaperçue tant son visage était dissimulé. Peut-être sa tenue, typique de son style épuré, élégant et monochrome, l'a-t-elle trahie ? Il faut dire que l'ex-actrice de 40 ans avait ressorti son manteau en laine Massimo Dutti, accessoirisé d'une paire de bottes Tamara Mellon. Le tabloïd précise que Meghan Markle s'est d'abord rendue à l'épicerie chic Pierre LaFond & Co., pour en ressortir une demi-heure plus tard avec deux sacs, son garde du corps portant quant à lui une couverture soigneusement emballée.

La mère d'Archie et Lilibet (2 ans et 6 mois) a ensuite effectué un rapide passage dans la boutique pour enfants Poppy, puis au magasin d'ameublement et décoration Hudson Grace. La duchesse de Sussex finirait-elle ses derniers cadeaux de Noël ? Si les Sussex ont prévu des présents pour la famille royale, ils les feront certainement expédier puisqu'ils n'auraient pas l'intention de retourner au Royaume-Uni pour y passer les fêtes. Pourtant, cette fin d'année s'annonce délicate pour la reine Elizabeth qui, en plus de ses soucis de santé, va passer son premier Noël sans le prince Philip...