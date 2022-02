Meghan Markle reçoit le prix de la Robe de l'année 2021 pour une tenue devenue culte !

S'il ne fallait en retenir qu'une, ce serait celle-là... Du moins, pour le Musée de la mode de Bath ! Ce 23 février 2022, l'institution anglaise a désigné la Robe de l'année : celle que portait Meghan Markle pour sa célèbre interview vérité avec Oprah Winfrey, diffusée à la télévision américaine en mars 2021. Il s'agit d'une robe à manches longues en soie signée Armani, issue de la collection croisière printemps-été 2022, qui a subtilement mis en valeur le début de grossesse de la duchesse qui était alors enceinte de sa fille Lilibet.

Dans un communiqué de presse, notamment cité par Page Six, il est précisé que le musée a demandé à des figures de la mode de désigner la robe qui, selon elles, "résume l'humeur dominante de la mode, représente l'année écoulée et capte l'imagination". Celle de cette année a été choisie par Ibrahim Kamara et Gareth Wrighton, le rédacteur en chef de Dazed magazine et son directeur artistique : le duo a donc retenu la robe Armani de Meghan Markle car elle met en valeur "une grossesse divine" et elle est désormais "fermement ancrée dans notre psyché de la culture pop". Selon eux, l'interview confidences des Sussex est un "moment anti-establishment", qui "perdurera à jamais dans la conscience collective britannique".

Selon le Musée de la mode, Meghan Markle n'a pas porté cette robe, à ce moment-là, au hasard : "Il a été rapporté que la duchesse avait choisi une robe avec un motif de fleur de lotus en raison de l'association symbolique de la fleur avec la renaissance, l'auto-régénération et l'illumination spirituelle, et sa capacité à s'épanouir malgré des conditions apparemment difficiles." Un message qui a directement fait écho aux thèmes évoqués lors de cette interview vérité, durant laquelle l'ex-actrice américaine a confié son profond mal-être lorsqu'elle était encore un membre actif de la famille royale. D'abord seule, puis avec le prince Harry, elle est revenue sur les raisons de leur départ de la monarchie et les coulisses de leur nouvelle vie en Californie avec Archie (né en 2019). La duchesse était alors enceinte de sa fille Lilibet, née en juin.