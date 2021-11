Meghan Markle : Son ex papa pour la 2e fois, il s'inspire d'un prénom royal !

Les ex-époux continuent de se suivre dans les grandes étapes de leurs vies. Comme l'a relayé The Express le 9 novembre 2021, Trevor Engelson, l'ex-mari de Meghan Markle, a récemment annoncé la naissance de son deuxième enfant. Un heureux événement qui survient quelques mois seulement après la naissance de Lilibet Diana (née le 4 juin dernier), le deuxième enfant des Sussex.

C'est sur son compte Instagram privé que le producteur de cinéma américain de 44 ans a annoncé l'arrivée de son deuxième enfant la semaine dernière. "Le monde, voici notre petite fille Sienna Lee Engelson... Ma femme est un gangster ! Je ne sais pas ce que j'ai fait de bien, mais je suis le gars le plus chanceux que je connaisse", a témoigné celui qui avait déjà une petite fille baptisée Ford Grace (15 mois). Ce choix de prénom n'a pas manqué d'interpeller les adeptes de la famille royale britannique : un royal baby né récemment porte lui aussi le prénom Sienna ! Le 18 septembre dernier, la princesse Beatrice d'York a en effet donné naissance à une petite Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi.

Trevor Engelson et sa célèbre ex-femme Meghan Markle avancent presque synchronisés dans leurs vies de famille respectives : le producteur et sa compagne Tracey Kurland - une héritière et diététicienne - ont annoncé leurs fiançailles deux semaines après le mariage du prince Harry et Meghan Markle en mai 2018. Le couple s'est ensuite marié en 2019 à Montecito, où vivent aujourd'hui les Sussex avec leurs enfants Archie (2 ans) et Lilibet.

Pour rappel, Trevor Engelson et Meghan Markle ont été en couple entre 2004 et 2013. Leur relation a notamment souffert de la distance, puisque l'actrice passait une grande partie de l'année à Toronto pour le tournage de la Suits, tandis que le producteur restait à Los Angeles. Leur divorce a été prononcé peu de temps après leur mariage célébré les pieds dans le sable en Jamaïque. Suite à cette séparation, Meghan Markle a fréquenté le chef canadien Cory Vitiello durant environ deux ans, avant de rencontrer le prince Harry à Londres au début de l'été 2016.