Meghan Markle sur un site pour adultes, le prince Harry dégoûté et gêné : "Il était trop tard"

Décidément, du haut de ses 38 ans, le prince Harry a beaucoup de choses à raconter sur sa vie alors qu'il n'en a sûrement pas encore vécu la moitié. Les secrets de famille, de jeunesse et une grande partie de son intimité sont livrés en pâture depuis la sortie de ses mémoires, Le Suppléant (Spare, en anglais, ndlr) le 10 janvier dernier. Dans les plus de 500 pages que comptent son livre, le prince Harry évoque aussi sa rencontre avec Meghan Markle, la belle-famille et la bien mauvaise surprise qu'il a eue par hasard concernant sa chérie.

Actrice de série ou de téléfilms, Meghan Markle n'a jamais mis un pied sur le tournage d'une production pornographique. Pourtant, comme le précise si bien le duc de Sussex, elle s'est retrouvée bien malgré elle sur un site X bien connu des amateurs : "Le Sun avait récemment fait sa une en titrant : 'La nana de Harry sur Pornhub.' L'article incluait des photos de Meg, tirées de Suits, qu'un pervers avait postées sur un site porno" peut-on lire.

Imaginer sa compagne visionner par des clients pas vraiment romantiques a rendu le prince complètement fou et a enfoncé un peu plus le clou de sa bataille contre les médias qui lui gâchaient la vie : "Le Sun ne mentionnait pas que ces images avaient été utilisées illégalement, que Meg n'était au courant de rien et qu'elle n'avait pas plus de liens avec le porno que Grand-mère. Ce n'était qu'un truc, un moyen d'appâter les lecteurs pour qu'ils achètent le journal ou qu'ils cliquent sur un lien. Quand les gens découvraient que ce n'était que du vent, il était trop tard !" D'autant plus qu'après cet épisode, Harry rencontrait sa belle-mère Doria Ragland pour la première fois.

Un véritable enfer

Rencontrer belle-maman après cela était affreusement gênant pour le prince Harry. Lui qui n'attendait que la bénédiction de Doria Ragland se retrouvait stressée à l'idée qu'elle ne valide pas sa relation avec Meghan Markle : "Cela faisait un moment que ce dîner m'angoissait. C'est toujours délicat de rencontrer la mère de votre petite amie, mais davantage encore quand vous êtes en train de transformer la vie de sa fille en véritable enfer."

Heureusement, Doria Ragland a réussi à faire la part des choses et a rapidement compris que le prince Harry n'y était pour rien. Elle a d'ailleurs été tout de suite conquise par la prestance et le charme de celui qui deviendrait officiellement son gendre quelques mois plus tard : "C'était juste un bel homme, grand et avec les cheveux roux. Très bien élevé. Il était tout simplement très gentil. Ils avaient l'air très heureux ensemble" fait-elle savoir dans le documentaire Harry & Meghan dévoilé sur Netflix. L'histoire ne dit pas ce qu'elle pense du déballage médiatique du prince concernant sa propre famille.