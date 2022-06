Meghan et Harry : Cette femme qui a failli faire exploser leur couple !

Le jeudi 2 juin 2022 ont été entamées les festivités du tant attendu jubilé de platine de la reine Elizabeth II. Quatre jours de fêtes pour célébrer les 70 ans de règne de Sa Majesté pour lesquels Meghan Markle et le prince Harry ont fait leur grand retour en Angleterre. Depuis qu'ils ont tourné le dos à la famille royale, le couple Sussex n'est pas revenu poser ses valises à deux à Londres. Aux côtés de leurs enfants, Archie et Lilibet Diana, l'actrice américaine et le cadet de Diana et Charles vivent une vie paisible et heureuse à Montecito. S'ils apparaissent aussi unis, amoureux et complices au fil des années, une femme a pourtant bien failli faire exploser leur couple.

C'est une liaison du prince Harry qui a fait couler beaucoup d'encre. Avant de rencontrer Meghan Markle, le frère de William a connu d'autres romances, plus ou moins longues parmi lesquelles Chelsy Davy ou encore Cressida Bonas. Mais ces histoires datent de bien longtemps avant sa rencontre avec celle qui est devenue la mère de ses enfants. En revanche, il aurait bien eu une liaison avec une jeune femme, après sa rencontre avec Meghan Markle, selon l'autrice Angela Levin. Et il s'agit du mannequin Sarah Ann Macklin.

Qui est Sarah Ann Macklin, avec laquelle il aurait trompé Meghan ?